Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası - Hollanda'yı 3-0 yenen Türkiye, şampiyonada 3'te 3 yaptı



ANKARA (AA) - Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 yendi. İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 3. maçında Hollanda ile karşılaştı. İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-21, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı. Ay-yıldızlı ekip, daha önce Sırbistan ve Romanya'yı da 3-0 yenmişti. Milli takım, şampiyonadaki dördüncü maçını yarın Belçika ile yapacak.

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