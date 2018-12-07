Vodafone'un mobil ödeme hizmeti genişliyor

Vodafone Türkiye, 7 Aralık itibarıyla Vodafone Mobil Ödeme platformuna App Store, Apple Music ve iTunes'u da ekleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, böylece Vodafone müşterileri, doğrudan mobil hatlarını kullanarak App Store'dan alışveriş yapma ve Apple Music, iTunes ödemelerini gerçekleştirme imkanı bulacak.

Faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterilerinin yararlanabileceği yeni mobil ödeme hizmeti, Vodafone'un finansal hizmetler ve müşteri hizmetlerinde yeni bir dönemin de başlangıcı olacak.

Vodafone'lular, yeni mobil ödeme hizmetini kolayca kullanabilecek. Yeni ya da mevcut bir Apple ID sahibi olan Vodafone müşterileri, iPhone, iPad, iPod touch ve Mac cihazlarından App Store, Apple Music, iTunes ödemeleri için ya da kişisel bilgisayarlarından iTunes ödemesi için hesap ayarlarında ödeme yöntemi olarak Mobil Ödeme'yi seçecek.

Bu sayede, yeni ödeme seçeneğinin kurulumu otomatik olarak gerçekleşecek. Kurulum tamamlanır tamamlanmaz, Apple TV ve Apple Watch dahil tüm Apple cihazlarından tek tuşla ödeme yapmak mümkün olacak.