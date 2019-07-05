Vodafone’nun 5G’sine efsanelerden tam not

Türkiye’nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Park’ta 5G’nin önceki nesil teknolojilerden temel farklarını ortaya koyan bir test gerçekleştiren Vodafone, 5G hızını cep telefonları üzerinden deneyimleten ilk operatör oldu.

1 Gbps düzeyindeki yüksek hızıyla dikkati çeken Supernet 5G teknolojisini Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcuları Metin Tekin ve Feyyaz Uçar test etti. Vodafone Park’ta gerçekleştirilen denemede tecrübeli oyuncular, önce 4.5G, ardından da 5G sanal gerçeklik (VR) gözlükleri takarak iki teknoloji arasındaki hız farkını bizzat deneyimledi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 5G teknolojisiyle mobil internet dünyasında bir devrim gerçekleşeceğini belirterek, Vodafone Grubu ile birlikte hayatı daha akıllı kılacak her alanı kapsayan 5G teknolojilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda çalıştıklarını söyledi. Aksoy, “Türkiye’nin 5G yolculuğunu, bugüne dek olduğu gibi önümüzdeki süreçte de desteklemeyi sürdürecek ve yeni nesil teknolojileri Türkiye ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.