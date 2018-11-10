Vodafone’la herkes maraton koşacak
İstanbul Maratonu'na 7 yıldır destek veren Vodafone'un geliştirdiği bir platform sayesinde bugün gerçekleşecek maratona İstanbul dışından da katılım sağlanabilecek ve elde edilen verilen sosyal medyadan paylaşılabilecek.10 Kasım 2018 Cumartesi 10:41
Vodafone, 7 yıldır destek verdiği İstanbul Maratonu’nu geleceğin teknolojileriyle dijitalleştirmeye devam ediyor. Akıllı telefon kullanıcıları, Vodafone’un geliştirdiği yeni saglikicinkos.com platformuyla bugün gerçekleştirilecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na İstanbul dışında da katılım gösterebilecek ve elde ettikleri koşu derecelerini sosyal medya hesaplarından paylaşabilecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Vodafone olarak, teknolojinin gücünü kullanarak maratonseverlerin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
YORUM YAZ