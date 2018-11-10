Vodafone’la herkes maraton koşacak

Vodafone, 7 yıldır destek verdiği İstanbul Maratonu’nu geleceğin teknolojileriyle dijitalleştirmeye devam ediyor. Akıllı telefon kullanıcıları, Vodafone’un geliştirdiği yeni saglikicinkos.com platformuyla bugün gerçekleştirilecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na İstanbul dışında da katılım gösterebilecek ve elde ettikleri koşu derecelerini sosyal medya hesaplarından paylaşabilecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Vodafone olarak, teknolojinin gücünü kullanarak maratonseverlerin hayatını kolaylaştıracak yeniliklere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.