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Önce emlakçıyı sonra kendini vurmuştu! Kan donduran olay görüntülere yansıdı

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Önce emlakçıyı sonra kendini vurmuştu! Kan donduran olay görüntülere yansıdı

Yalova’da Gül Nihal Akçal’ın, tartıştığı emlakçı Enes Vasfi Yerlikaya'yı tabancayla vurarak öldürüp intihar ettiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

#1
Foto - Önce emlakçıyı sonra kendini vurmuştu! Kan donduran olay görüntülere yansıdı

Olay, 28 Temmuz’da akşam saatlerinde, Çiftlikköy ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki emlak dükkanında meydana geldi. Dükkana gelen Gül Nihal Akçal ile Enes Vasfi Yerlikaya arasında tartışma çıktı. Tartışma büyürken Akçal, yanında getirdiği tabancayla Yerlikaya'ya ateş açtı. Yerlikaya yere yığıldı, Akçal ise aynı silahla yaşamına son verdi.

#2
Foto - Önce emlakçıyı sonra kendini vurmuştu! Kan donduran olay görüntülere yansıdı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Yerlikaya ve Akçal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

#3
Foto - Önce emlakçıyı sonra kendini vurmuştu! Kan donduran olay görüntülere yansıdı

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Akçal ile Yerlikaya’nın eski sevgili olduğu ve her ikisinin de evli oldukları öğrenildi.

#4
Foto - Önce emlakçıyı sonra kendini vurmuştu! Kan donduran olay görüntülere yansıdı

4 EL ATEŞ ETTİKTEN SONRA YAŞAMINA SON VERDİ Bu arada olayın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, elindeki tabancayı çenesinin altına dayayan Gül Nihal Akçal’ın intihar edeceğini söylediği, ardından 2 çocuk babası Enes Vasfi Yerlikaya’ya 4 el ateş ettikten sonra, tabancayı çenesine dayayıp tetiği çektiği görüldü.

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