Vodafone’dan kasım fırsatları

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerinin online alışveriş ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği Her Şey Yanımda’da, Kasım ayı boyunca çeşitli kampanyalar düzenliyor. Toplam 14 kategoride bini aşkın mağaza tarafından 5 milyona yakın ürünün sunulduğu Vodafone Her Şey Yanımda’da “Baktıran Kasım Fırsatları” temasıyla düzenlenecek kampanyalarda yüksek oranlarda indirimler uygulanacak. Elektronik, Süpermarket, Anne-Bebek, Giyim, Petshop, Kişisel Bakım ve Kozmetik gibi pek çok kategoride binlerce ürün kampanyalı olacak.

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal, şunları söyledi: “Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren dijital pazaryeri Vodafone Her Şey Yanımda’da müşterilerimize online alışverişlerini uygun fiyatlarla, rahat, hızlı ve kolay bir şekilde yapma imkânı sunmaya devam ediyoruz. Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren ya da web sitemizi ziyaret eden herkes platformumuzu kullanabiliyor ve avantajlı kampanyalarımızdan yararlanabiliyor. Kasım ayında da çeşitli kampanyalar düzenliyoruz. Her yaşa ve kitleye hitap edecek bu kampanyalarda müşterilerimize yüksek oranlarda indirimler sunacağız. Herkesi kampanyalarımızdan yararlanmaya davet ediyoruz.”

Kasım ayına özel faydalar

Vodafone Her Şey Yanımda’da Kasım ayına özel faydalar da sunulacak. Buna göre, müşterilerin yıl boyunca iyi fiyatlara almak için bekledikleri, en çok aranan ürünlerde yüzde indirimlerin yanı sıra “Tek Fiyat” ve “Çok Al, Az Öde” gibi farklı tipte kampanyalar olacak. Müşterilere ilgilerini çekebilecek kategori ve ürünlerde kullanabilecekleri kuponlar verilecek. Vodafone Yanımda uygulaması içindeki Vodafone Cüzdanım özelliğini deneyimleyebilmeleri için Yanımda Puan kampanyası olacak. Garanti BBVA kredi kartlarıyla yapılacak 500 TL ve üzeri taksitli alışverişlerde 2 ay taksit erteleme imkânı sunulacak.

Mevcut avantajlar devam edecek

Vodafone, Kasım ayı tekliflerine ek olarak Vodafone Her Şey Yanımda müşterilerine özel avantajlar sunmaya da devam edecek. Bu kapsamda, sadece Vodafone’lulara özel olarak, 150 TL ve üzeri siparişlerde haftalık 5 GB hediye internet faydası sunulacak. Tüm müşteriler için 150 TL ve üzeri siparişlerde kargo bedava olacak, alışverişi faturaya yansıtma kolaylığı sağlanacak. Ayrıca, kredi kartlarında peşin fiyatına taksit imkânı sunulacak.

Şans oyunları sürecek

Kasım ayında Vodafone Her Şey Yanımda’nın yoğun ilgi gören Çekiliş Yanımda ve Şansını Kazı oyunları da oynanabilecek. Müşteriler, Çekiliş Yanımda ile diğer e-ticaret platformlarıyla ortak havuzdaki çekilişlerin biletlerine ulaşırken, Şansını Kazı ile farklı fiyatlarda farklı ödüller veren biletler alıp puan kazanabilecek ve bunları sonrasında Vodafone Her Şey Yanımda siparişlerinde ya da yine Şansını Kazı oyununda kullanabilecek.

Farklı kategorilerde yaklaşık 5 milyon ürün

Vodafone Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Süpermarket, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Anne-Bebek, Moda, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Ev-Yaşam, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Spor ve Outdoor, Pet Shop, Oto Aksesuar ve Altın-Pırlanta olmak üzere farklı kategorilerde yaklaşık 5 milyon ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Vodafone Her Şey Yanımda, bugüne kadar yaklaşık 170 milyon kez ziyaret edildi. Toplam 37 milyon tekil ziyaretçi sayısına ulaşan platformun müşteri sayısı ise 2 milyona yaklaştı.