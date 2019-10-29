Vodafone’dan çevre dostu proje

İletişim şirketi Vodafone, 3 Kasım Pazar günü 41’inci kez koşulacak İstanbul Maratonu’nun tanıtımı için kullanılacak vinil malzemeleri toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptırmak üzere çöp(m)adam projesine bağışlayacak. Şirket, çalışma hayatında hiç yer almamış kadınlara fırsat oluşturmayı hedefleyen projeye maraton kapsamında destek verecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “Bu bakış açısıyla tüm dünyaya söz verdik, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda Ayvalık’ta yerel bir kalkınma projesi olarak hayata geçirilen ve kısa sürede Türkiye geneline yayılan çöp(m)adam projesine destek veriyoruz” dedi.