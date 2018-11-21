Vodafone’dan “Bütçe Dostu” kampanya

Vodafone, kapsamlı bir tüketici kampanyası başlattı. Tüm bireysel Vodafone abonelerinin yararlanabildiği kampanya kapsamında sunulan marka indirimleri, hediye haftalık Pass paketleri, indirimli mobil internet ve tarifeler ile müşterilerin aile bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor. Vodafone’un kampanyası yıl sonuna kadar sürecek. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Türkiye olarak, iletişim ve iletişim dışı faydalardan oluşan yeni kampanya kapsamında sundukları bütçe dostu çözümlerle bireysel müşterilerin aile bütçesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Aksoy, “Vodafone olarak, ülkemizin geleceğine olan inancımızla her dönemde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.