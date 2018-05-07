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Vodafone Türkiye’ye “en iyi işveren” ödülü

Vodafone Türkiye, dünyanın önde gelen araştırma, danışmanlık ve eğitim şirketlerinden Great Place to Work Enstitüsü tarafından Türkiye’de 6’ncı kez açıklanan ve 162 firmanın değerlendirildiği “En İyi İşverenler” araştırmasında 3 ödül birden almaya hak kazandı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:39
Vodafone Türkiye’ye “en iyi işveren” ödülü

2000 ve üzeri çalışan” kategorisinde birinci olan Vodafone Türkiye, “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” ve “Çeşitlilik” kategorilerinde de özel ödüle layık görüldü.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye, 3 binden fazla çalışanı ve ekosistemindeki 40 bini aşkın paydaşı ile büyük bir aile. Biz tüm ekosistemizle kendi alanında en iyilerin birlikte çalıştığı işyeri olmayı hedefliyoruz. İnsan Kaynakları alanında geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamaların dünyanın saygın araştırma kuruluşlarından Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 11:39
  1. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay
  2. Vodafone Türkiye

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