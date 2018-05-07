Vodafone Türkiye’ye “en iyi işveren” ödülü

“2000 ve üzeri çalışan” kategorisinde birinci olan Vodafone Türkiye, “İnsan Kaynaklarında Dijital Dönüşüm” ve “Çeşitlilik” kategorilerinde de özel ödüle layık görüldü.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye, 3 binden fazla çalışanı ve ekosistemindeki 40 bini aşkın paydaşı ile büyük bir aile. Biz tüm ekosistemizle kendi alanında en iyilerin birlikte çalıştığı işyeri olmayı hedefliyoruz. İnsan Kaynakları alanında geliştirdiğimiz yenilikçi uygulamaların dünyanın saygın araştırma kuruluşlarından Great Place to Work Enstitüsü tarafından ödüle layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.”