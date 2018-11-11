Vodafone Türkiye Sürdürülebilirlik Raporu’na global ödül

Vodafone Türkiye, dünyanın en prestijli halkla ilişkiler platformlarından Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2018 Spotlight Ödülleri Global İletişim Yarışması’nda ‘Sürdürülebilirlik Raporu’ kategorisinde altın ödüle layık görülürken, En İyi 100 İletişim Çalışması arasında da 15. sırada yer aldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, raporun ödüllendirilmesinden duydukları mutluluğu belirterek, “Sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.