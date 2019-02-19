Vodafone, Studyexpo’da öğrencileri geleceğin meslekleriyle tanıştıracak

İletişim şirketi Vodafone’un ana sponsorluğunda bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek ‘StudyExpo Yurt Dışı Dil ve Yaz Okulları Fuarı’, dünyanın dört bir yanından 70’i aşkın ünlü eğitim kurumunu Türk öğrencilerle buluşturacak. Şirket, fuarda ‘Gelecekteki Seni Keşfet’ adı altında başlattığı program kapsamında sunduğu ‘Geleceğin Mesleği’ uygulamasıyla gençlerin kariyer planlarına yön verecek.

Genç istihdamında tüm dünyada en iyi 100 işveren arasında yer almayı hedeflediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz ‘Gelecekteki Seni Keşfet’ programımızla 18 ülkede yaklaşık 10 milyon gencin iş bulmasına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Program dahilinde psikologlar, kariyer danışmanları ve eğitimcilerle el ele vererek geliştirdiğimiz ‘Geleceğin Mesleği’ adı adlı uygulamamızı da StudyExpo’da da gençlerle buluşturacak olmanın coşkusunu yaşıyoruz” dedi.