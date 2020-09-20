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Ekonomi Vodafone ReWorld için başvurular başladı
Ekonomi

Vodafone ReWorld için başvurular başladı

E-atık yönetimi sorununa sistemsel bir çözüm aramak amacıyla Vodafone tarafından hayata geçirilen açık inovasyon programı ReWorld için başvurular başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 10:54:00 -
Vodafone ReWorld için başvurular başladı

Başvuruların Vodafone ve imeceLAB web sitelerinden alınacağı programa son katılım tarihi ise 18 Ekim olarak belirlendi. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, konuşa ilişkin şunları söyledi: “ReWorld ile karmaşık bir mesele olan elektronik atık konusunda çok paydaşlı bir çözüm ortamı oluşturmak, hayata geçirilecek somut çözümler üretmek istiyoruz. ReWorld ile bir araya gelen gençler, yenilikçi yöntemlerle yetkinliklerini geliştirirken, elektronik atık sorununa çözüm arayacakları bir süreçten geçecekler. Gençlerin katılımıyla oluşacak kolektif etkiye ve birlikte çözüm aramanın gücüne inanıyoruz. Çevresel ve sosyal meselelere duyarlı gençleri sürecimize başvurmaya davet ediyoruz.”

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