Vodafone Red’le Mücbir Sebepler'den "arkadaşını getir” kampanyası

İSTANBUL (AA) - "Vodafone Red’le Mücbir Sebepler" yayını ikinci haftasına girerken, Vodafone Yanımda üzerinden arkadaşlarını Vodafone’lu olmaya davet edenler 15 GB kazanıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Red ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın sevilen Instagram canlı yayını “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” sponsorluğu kapsamında tanıttığı kampanyalara bir yenisini daha ekledi.



Kampanya kapsamında, arkadaşlarını Vodafone Red’e davet eden Vodafone’lu müşteriler, hat aktivasyon işleminin tamamlanmasının ardından 3 ay geçerli 15 GB hediye internet kazanırken, arkadaşının daveti üzerine Vodafone Red’li olan yeni aboneler de 3 ay geçerli 15 GB hediye internet kazanıyor. Kampanyadan yararlanmak için, davet edilen kişinin Vodafone Yanımda üzerinden arkadaşını davet etmesi, davet edilen müşterinin de kendisiyle paylaşılan link üzerinden başvurusunu gerçekleştirmesi gerekiyor.

Arkadaşlarının daveti üzerine Vodafone Red’e geçen müşterilere, online’da yüzde 15 indirimin yanı sıra indirimli antikor testi, ücretsiz araç yıkama, ücretsiz araç dezenfeksiyon, araç kiralamada yüzde 40 indirim, ücretsiz Havaist, havaalanında ücretsiz Fast Track ve Lounge hizmeti, Big Chefs’te ücretsiz kahve ve indirimli kahvaltı, Trendyol’da 20 lira indirim gibi birçok ayrıcalık da sunuluyor.