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Spor

Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül'de koşulacak

Yeniakit Publisher
2020-07-28 11:07:23 -
Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül'de koşulacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 20 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoriye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da koşulacak.

Organizasyon, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan "Covid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi" kriterleri gereği sınırlı sayıda kişiyle yapılacak.

Her yıl 10 ve 21 kilometre etaplarından oluşan maraton, bu sene yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2 bin 500 metre ve 21 kilometre şeklinde gerçekleştirilecek.

Sporcular, başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısından, bekleme alanındaki düzenlemeye kadar alınan kararlara "www.istanbulyarimaratonu.com" adresinden ulaşabilecek.

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