Vodafone, iş ortakları ile KKTC’de buluştu
Son bir yılın kritiğinin yapıldığı ve gelecek planlarının paylaşıldığı Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı, KKTC'de gerçekleştirildi.24 Ocak 2019 Perşembe 11:37
Vodafone Satış Kanalları Yatırımcı Toplantısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gerçekleştirildi. Toplantıda, son bir yılda hayata geçirilen operasyonlar, projeler ve yatırımlarının yanı sıra gelecek planları paylaşıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Toplantı, perakende kanalındaki paydaşlarımızla mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi paylaştığımız bir platform olması açısından bizim için önem taşıyor” dedi.
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