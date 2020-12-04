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Ekonomi Vodafone iki yeni kampanyayı duyurdu
Ekonomi

Vodafone iki yeni kampanyayı duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-12-04 14:36:58 -
Vodafone iki yeni kampanyayı duyurdu

İSTANBUL(AA) - Vodafone Red, ünlü isimler Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın sevilen Instagram canlı yayını “Vodafone Red’le Mücbir Sebepler” sponsorluğu kapsamında kazandıran kampanyalar tanıtmaya devam ediyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dördüncü haftada 2 farklı kampanya tanıtan Vodafone, ilk kampanya kapsamında, iPhone12 64 GB akıllı telefon Vodafone Online Mağaza’da peşin fiyatına 3 ayda ödeme fırsatıyla sunuyor. Kampanya 4 Aralık saat 23.59 ile 5 Aralık saat 08.00 arasında geçerli olacak.

Vodafone Online Mağaza’dan sipariş edilen iPhone12 cihazlar, Vodafone’un anlaşmalı kuryeleri tarafından İstanbul içinde 3 saatte ücretsiz adrese teslim edilecek.

Vodafone ayrıca, Red’e geçen yeni müşterilerine de 30 gün geçerli olmak üzere 250 TL değerindeki aksesuar çekini yüzde 50’yi aşkın indirimle 120 TL’ye sunuyor. Red’liler bu çeki Vodafone mağazalarında istedikleri aksesuar alımında kullanabiliyor.

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