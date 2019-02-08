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Vodafone ev interneti için “memnuniyet” dönemi başlattı

Vodafone, evde maksimum internet keyfi yaşamak isteyen aileler için memnuniyet dönemini başlattı.

08 Şubat 2019 Cuma 11:24
Vodafone ev interneti için “memnuniyet” dönemi başlattı

Vodafone, evde maksimum internet keyfi yaşamak isteyen aileler için memnuniyet dönemini başlattı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Müşterilerimizin ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ediyoruz” dedi.

Aksoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu doğrultuda, müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için ‘Memnuniyetle’ kampanyasını geliştirdik. Buna göre, 24 ay taahhütle ‘Vodafone Evde İnternet’ alan müşterilerimiz, 2 günde kurulum, hızlı arıza çözümü, hep hızlı internet ve her an internete bağlı kalma gibi pek çok avantaja sahip oluyor. Tüm bunlara ek olarak sunduğumuz ‘kurulumcu takip’ ve ‘evde çekim garantisi’ gibi özelliklerle müşterilerimiz, sevdikleriyle birlikte güzel anlar yaşamalarını sağlayacak bir ev interneti hizmetine sahip olacaklar. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz.”

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 11:24
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