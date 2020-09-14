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Ekonomi Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’na 26 bini aşkın başvuru
Ekonomi

Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’na 26 bini aşkın başvuru

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram: - "Programımıza bu yıl 26 bini aşkın başvuru oldu. İlk etapta 63 gencimizi programa kabul ettik. İkinci etap işe alımlar için sürecimiz devam ediyor. Hedefimiz toplam sayıyı 90’a çıkarmak"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 11:05:13 -
Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’na 26 bini aşkın başvuru

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’na yeni dönemde Türkiye’nin dört bir yanından 26 bini aşkın gencin başvurdu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, geleceğin teknolojilerine yön verecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor.

Vodafone’un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları sonuçlandı. Türkiye’nin dört bir yanından 26 bini aşkın gencin başvurduğu ve toplam 90 kişinin kabul edilmesinin hedeflendiği programa, ilk etapta 29 farklı üniversiteden 63 genç kabul edildi. İkinci etap işe alımlar için ise süreç devam ediyor.

Eylülün ikinci yarısı itibarıyla işe başlayacak olan ve yüzde 65’i kadın çalışanlardan oluşan genç Discover’lar, Vodafone Türkiye’nin teknoloji, bireysel ve kurumsal iş birimleri, finans, hukuk, insan kaynakları ve müşteri operasyonları fonksiyonlarında tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak.

Çalışanlarının yüzde 68’ini Y kuşağının oluşturduğu Vodafone, Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar 515 kişiyi bünyesine kattı.


- "Genç yetenekleri keşfetmeyi önemsiyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Vodafone’un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı, yüksek potansiyele sahip gençlerin Vodafone’a kazandırılarak, lokal ve global kariyer olanaklarından faydalanmalarına, eğitim-gelişim programları ile desteklenmelerine olanak tanıyor ve aynı zamanda Vodafone Türkiye’nin yetenek havuzunu genişletmeyi amaçlıyor. Gelecekte Vodafone’un liderlik ekibinde görev alabileceğine inandığımız, yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız genç yetenekleri her yıl bu program aracılığıyla Vodafone Türkiye Ailesi’ne dahil ediyor ve onlara geleceğin mesleklerini bugünden yaşatıyoruz. Programımıza bu yıl 26 bini aşkın başvuru oldu. İlk etapta 63 gencimizi programa kabul ettik. İkinci etap işe alımlar için sürecimiz devam ediyor. Hedefimiz toplam sayıyı 90’a çıkarmak. Vodafone Türkiye olarak, bir yandan geleceği şekillendirirken, bir yandan da dijital dönüşümün liderleri olabilecek, çevik çalışma yöntemlerine sahip ve geleceğin mesleklerinde yer alacak genç yetenekleri keşfetmeye devam edeceğiz.”


- Özel bir kariyer programı


Açıklamada verilen bilgiye göre, Vodafone Discover Genç Yetenek Programı, üniversite 4. sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunanlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı olarak biliniyor.

Program kapsamında, Vodafone bünyesine katılan genç yetenekler için yoğun bir eğitim ve gelişim programı uygulanıyor. Gençler, ilk yıl farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak, hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de Vodafone’u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkanı buluyorlar.

2 yıllık çalışmalarının ardından global değerlendirme merkezinde başarılı olurlarsa Columbus Programı ile farklı bir Vodafone ülkesinde belirli süreyle görev yapabiliyorlar. Columbus Programı dışında da yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.



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