Vodafone 5G çalışmalarını hızlandırdı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, “Vodafone olarak müşterilerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmak için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da mobil iletişimi geleceğe taşıyan adımlar atıyoruz” dedi. Rao, “Türkiye’nin 5G vizyonu doğrultusunda, global deneyimimizle 5G yolunda yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.