0553 313 94 23

Vodafone 5G çalışmalarını hızlandırdı

Vodafone, 5G hazırlıkları kapsamında şebekesini akıllandırarak, yazılım tanımlı şebeke teknolojisi (SDN) yardımıyla yönetmek için çalışmalara başladı. 5G çalışmalarını hızlandıran Vodafone, Türkiye’de IP çekirdek şebekesini SDN’e uyumlu hale getiren ilk operatör oldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 09:44
Vodafone 5G çalışmalarını hızlandırdı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, “Vodafone olarak müşterilerimizi dijital dünyanın olanaklarından en üst düzeyde faydalandırmak için bir yandan 4.5G şebekemizi geliştirirken diğer yandan da mobil iletişimi geleceğe taşıyan adımlar atıyoruz” dedi. Rao, “Türkiye’nin 5G vizyonu doğrultusunda, global deneyimimizle 5G yolunda yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 09:44
  1. Vodafone Türkiye İcra Kurulu
  2. 5G

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
    1. Füze enkazında nöbet tutuyorlar!
    2. FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu
    3. Dünyanın en pahalı şehirleri..
    4. Süper Lig ekibinden flaş transfer!..
    5. Tekirdağ'da korkunç kaza! Araç ikiye..
    6. Erdoğan'dan kutlama mesajı
    7. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    8. PKK'ya uyuşturucu operasyonu! DBP'li..
    9. Kirli işbirliğine tam gaz devam! Esed..
    10. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
    11. New York’a 33 firmalı çıkarma
    12. Tutuklu sayısı 157'ye yükseldi!
    13. IMF büyüme tahminini yine düşük tuttu
    14. Dudak uçuklatan rakam! Sezonun kombine..
    15. Yatağında uyurken polis uyandırıp..
    16. Hulusi Akar, ilk ziyaretini kritik..
    17. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    18. Bakan Dönmez’in üç önceliği
    19. FLAŞ! O yüzbaşı da ankesörcü çıktı!
    20. İstanbul'da en ucuz evler hangi..
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Torba yasadan müjde çıktı! 2 bin lira artacak
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    Adnan Oktar açıklaması: Yüksek ücret istedim, verdi
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    CHP'den bedelli askerlik için yeni teklif
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Yiğit Bulut'tan yatırım tavsiyesi: Ne satıyorlarsa alın
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na rekor tazminat cezası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Rus yazardan dikkat çeken Gezi eylemi çıkışı: FETÖ bir daha kullanılmayacak fakat...
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!
    Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldığı için soruşturma başlatılmıştı... Küstah açıklama!