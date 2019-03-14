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Vm Medical Park Bursa’da coşkulu 14 Mart kutlaması

14 Mart Tıp Bayramı, VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde coşkuyla kutlandı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:57
Vm Medical Park Bursa’da coşkulu 14 Mart kutlaması

14 Mart Tıp Bayramı, VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde coşkuyla kutlandı. Minikler de hekimleri, özel günlerinde yalnız bırakmadı.


14 Mart Tıp Bayramı kapsamında VM Medical Park Bursa Hastanesi’nde renkli görüntüler oluştu. Hekimler ve hastane yönetiminin bir araya geldiği kahvaltı organizasyonunda konuşan Genel Müdür Metin Arslan, “Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Hekimlik, bütün zorluklara rağmen hala en saygın, en güvenilir ve vatandaşın en çok itibar ettiği bir meslek. Hekimliğin ülkemizde çok zor koşullar altında icra edildiğini hepimiz biliyoruz. Ama yine de diğer mesleklerin yanında hekimliğin, zorluklara rağmen toplumda ayrı bir yeri olduğunu görüyoruz. Bu da yükümüzü bir anlamda hafifletiyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha coşkulu ve müreffeh bir şekilde bugünleri kutlamaya devam ederiz. Takımdaşlıkla, arkadaşlıkla nice bayramları kutlamak nasip olur umarım” diye konuştu.


Başhekim Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık da, “Özel bir gün için bir araya geldik. Bu tür günler, birbirimizi gönül gözüyle görebilmemiz açısından bir fırsat. Dayanışma ve birlik içinde, birbirimize karşı sevgi ve saygıyı koruyarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.


Meslekte 40’ıncı yılını kutlayan hastane hekimlerinden Tıbbi Direktör-Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özcan Atahan ise, “14 Mart 1919’da İstanbul İngiliz işgali altındaydı. Bunu kabullenmeyen Haydarpaşa Tıbbiye öğrencileri, protesto yapmışlardır. İngiliz askerleri baskın yapıp çoğunu tutuklamıştır. Bu, kurtuluş mücadelesi meşalesinin yakıldığı tarihi bir gündür” ifadelerini kullandı.


Dahiliye Uzmanı Uzm. Dr. Sedat Aksın da, “Hastalar bize teşekkürü gönülden yaptığı sürece mesleğimizin tadını çıkarmaya devam edeceğiz. Kıskanılan bir mesleği icra ediyoruz. Alın terimizi, enerjimizi görenlerin sevgisi, saygısı en büyük hediye. İnsamızın, sağlık teşkilatına sahip çıkması kadar daha güzel bir şey yoktur” dedi.


Öte yandan Özel Kavram Koleji ve Özel ERA Kolejleri öğrencileri de ziyaret ettikleri hekimlere çiçek takdim ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:57
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