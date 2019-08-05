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Vladimir Putin'den korkutan açıklama: Biz de aynısını yapacağız

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesini değerlendiren Rusya Devlet Başkanı Putin, Washington'un kısa ve orta menzilli nükleer sistemler geliştirmesi halinde, Rusya'nın da aynısını yapmak zorunda kalacağını söyledi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19
Vladimir Putin'den korkutan açıklama: Biz de aynısını yapacağız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, SSCB döneminde ABD ile imzaladıkları Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini duyurmuş, bu açıklamadan kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise, ABD'nin Rusya'ya verdiği sürenin 2 Ağustos itibariyle dolduğunu ve ülkesinin anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı.

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Bu kararların ardından ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "ABD'nin orta menzilli füzeler geliştirmesi halinde Rusya da aynısını yapmak zorunda kalacak. Rusya, ABD'nin INF'den uydurulmuş gerekçelerle tek taraflı olarak çekilmesinin, silah kontrolü alanındaki ana belgelerden birinin hükmünü yitirmesinin dünyadaki durumu çok ciddi biçimde zorlaştırdığını, herkes için önemli riskler doğurduğunu üzülerek ifade etmek zorundadır. Sorumluluğun Amerikan tarafına ait olduğunun altını çiziyorum" dedi.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği (SSCB) lideri Mihail Gorbaçov tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanmıştı. Anlaşma, menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan ve karadan havaya atılabilen orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzelerin yasaklanmasını öngörüyordu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 17:19
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