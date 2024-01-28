  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Vladimir Putin'den dikkat çeken 2. dünya savaşı çıkışı: "Benzeri görülmemiş bir olay" diyerek vurguladı!
Gündem

Vladimir Putin'den dikkat çeken 2. dünya savaşı çıkışı: "Benzeri görülmemiş bir olay" diyerek vurguladı!

Yeniakit Publisher
2024-01-28 07:49:00 -
Vladimir Putin'den dikkat çeken 2. dünya savaşı çıkışı: "Benzeri görülmemiş bir olay" diyerek vurguladı!

Rusya lideri Vladimir Putin'den 2. dünya savaşı ile ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi. Putin, eski Sovyet halkına karşı 2. Dünya Savaşı esnasında işlenen suçların araştırılmaya devam edileceğini belirterek, "Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Rusya'nın Leningrad bölgesinde 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin soykırımına uğrayan Sovyet sivillerinin anısına yapılan anıtın açılış töreni düzenlendi.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko katıldı.


Putin, burada yaptığı konuşmada, Sovyet ordusunun 27 Ocak 1944'te Leningrad Kuşatması'nı ortadan kaldırdığını söyledi.

"MİLYONLAR KURBANI OLDU"

Leningrad Kuşatması'nın zulüm boyutu açısından benzeri görülmemiş bir olay olduğunu vurgulayan Putin, "Milyondan fazla Leningrad sakini, soğukta açlık ve sonsuz saldırıların kurbanı oldu. Bu veriler, tarihçiler ve bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı ve belgelerle mahkemede kanıtlandı."

"Nazilerin, ülkemizin sivil halkına karşı savaşı sırasında işlediği diğer suçların araştırılması konusunda da çalışmalara devam edilecek." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bazı ülkelerde tarihin yeniden yazılarak değiştirildiğini ve Nazi idelojisinin benimsendiğini ve yöntemlerinin uygulandığını belirten Putin, bunun Ukrayna'da da yaşandığını aktardı.

Putin, sivil insanların saldırılarda ölmeye devam ettiğine dikkati çekerek, "Nazizmi durdurmak ve tamamen yok etmek için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

 

Rusya'da görüşülmeye başlandı! Putin hükümetinden Güney Kıbrıs Rum yönetimine çağrısı! İpler gerildi, ülke karıştı
Rusya'da görüşülmeye başlandı! Putin hükümetinden Güney Kıbrıs Rum yönetimine çağrısı! İpler gerildi, ülke karıştı

Dünya

Rusya'da görüşülmeye başlandı! Putin hükümetinden Güney Kıbrıs Rum yönetimine çağrısı! İpler gerildi, ülke karıştı

Türkiye Putin'i resmen ipten aldı! Acil olarak istedi, Ankara da teklifi kabul etti
Türkiye Putin'i resmen ipten aldı! Acil olarak istedi, Ankara da teklifi kabul etti

Ekonomi

Türkiye Putin'i resmen ipten aldı! Acil olarak istedi, Ankara da teklifi kabul etti

Putin Kuzey Kore yolunda
Putin Kuzey Kore yolunda

Dünya

Putin Kuzey Kore yolunda

Putin korkusu bunu da yaptırdı! 1,3 milyon adet...
Putin korkusu bunu da yaptırdı! 1,3 milyon adet...

Dünya

Putin korkusu bunu da yaptırdı! 1,3 milyon adet...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23