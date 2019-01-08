0553 313 94 23

Vladimir Putin askerlik anılarını anlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'da top atışı yaparak askerlik anılarını anlattı.

08 Ocak 2019 Salı 13:38
Vladimir Putin askerlik anılarını anlattı

Daha önce KGB'de görev aldığı bilinen Putin, St. Petersburg'da top atışı yaptı ve askerlik anılarını anlattı. 

Askerlik anılarını anlattı

Burada, Petropavlovsk Kalesi'nde Sovyetlerden kalma bir top atan Rusya Devlet Başkanı Putin, askerlik anılarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

"Topçu tümeni takım komutanıydım''

Top atma işlemini gerçekleştirdikten sonra Putin; eski askerlerle bir araya gelerek  sohbet etti.

Özellikle Rusya'nın onursal müteahhiti Vladimir Bendet ile küçük bir sohbet yapan Putin; askerdeyken teğmen olarak topçu tümeni takım komutanlığı yaptığını açıkladı. Putin, "Askerdeyken topçu teğmenlik rütbesi almıştım. Topçu tümeni takım komutanıydım. 122 milimetre kalibrelik topçu tümeninde." diye konuştu.

Kalem hediye etti

85 yaşındaki Bendet'in doğum gününü de kutlayan Putin, eski komutana bir dolma kalem hediye etti.

Top atmak büyük Pedro döneminin bir geleneği

Bu arada Rusya'da, öğle vakti kaleden top fırlatma aslında bir gelenek. Rusya İmparatorluğu'nda bir zaferin haberini vermek için, Çar ailesinin özel günlerinde ve kentteki olası bir sel konusunda halkı uyarmak için top patlatılırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 13:38
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. putin askerlik anısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gemide kalp krizi geçiren makine personeli öldü
    1. Gemide kalp krizi geçiren makine..
    2. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    3. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    4. Google'dan yeni yıl 'Domuzluğu'
    5. Yurtta kış
    6. En fazla kaybettiren BES fonları
    7. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    8. Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası..
    9. En fazla kazandıran BES fonları
    10. Bursa'da yangın: 1 ölü
    11. BES fonu istatistikleri
    12. Kategorilerine göre en fazla..
    13. Kategorilerine göre en fazla..
    14. NASA'nın TESS uydusu yeni bir öte..
    15. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    16. En fazla kazandıran yatırım fonları
    17. Büyükelçi Karlov suikastı davası
    18. FETÖ'den yargılanan Balyoz davası..
    19. AK Parti'den Mustafa Tuna'ya yeni görev
    20. Hüseyin Kaplan'ın 15 yıla kadar hapsi..
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
    Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor