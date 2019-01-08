Vladimir Putin askerlik anılarını anlattı

Daha önce KGB'de görev aldığı bilinen Putin, St. Petersburg'da top atışı yaptı ve askerlik anılarını anlattı.

Askerlik anılarını anlattı

Burada, Petropavlovsk Kalesi'nde Sovyetlerden kalma bir top atan Rusya Devlet Başkanı Putin, askerlik anılarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

"Topçu tümeni takım komutanıydım''

Top atma işlemini gerçekleştirdikten sonra Putin; eski askerlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Özellikle Rusya'nın onursal müteahhiti Vladimir Bendet ile küçük bir sohbet yapan Putin; askerdeyken teğmen olarak topçu tümeni takım komutanlığı yaptığını açıkladı. Putin, "Askerdeyken topçu teğmenlik rütbesi almıştım. Topçu tümeni takım komutanıydım. 122 milimetre kalibrelik topçu tümeninde." diye konuştu.

Kalem hediye etti

85 yaşındaki Bendet'in doğum gününü de kutlayan Putin, eski komutana bir dolma kalem hediye etti.

Top atmak büyük Pedro döneminin bir geleneği

Bu arada Rusya'da, öğle vakti kaleden top fırlatma aslında bir gelenek. Rusya İmparatorluğu'nda bir zaferin haberini vermek için, Çar ailesinin özel günlerinde ve kentteki olası bir sel konusunda halkı uyarmak için top patlatılırdı.