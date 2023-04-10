Vizyonsuzların her seçim ısıtıp ısıtıp sofraya getirdiği yalan! "Erdoğan kazanırsa..."

14 Mayıs seçimleri, ne idiği belirsiz PKK destekli tiplerin birleştiği millet ittifakı ile, milli ve manevi değerleri şiar edinen Cumhur İttifakı arasında gerçekleşecek.

Kendisini, "Fahri Ermeni" olarak tanıtan, LGBTİ haklarını savunan ve CHP'den aday gösterilmek için atmadığı takla kalmayan Fatma Yavuz isimli sözde tesettürlü, Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan ile internette yayın açtı.

Yayın sırasında AK Parti hükümeti aleyhine türlü yalanlar sıralanırken, istisnasız her seçim mütedeyyin siyasetçiler için ortaya atılan, "Kazanırlarsa İran'a döneriz" yalanı yine ortaya atıldı.

O anlar hem alay konusu hem de büyük infiale neden oldu.