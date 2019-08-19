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Vizesiz kucaklaşma 1 Eylül’de başlıyor

Kardeş ülke Azerbaycan ile daha da yakınlaşacağız... Azerbaycan’ın Türkiye’ye yönelik vize uygulamasını 1 Eylül’den itibaren kaldırma kararı olumlu yankı uyandırdı. Kararın iki ülke arasındaki ticareti 3,4 milyar dolardan 7 milyar dolara taşıması bekleniyor.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:34
Vizesiz kucaklaşma 1 Eylül’de başlıyor

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’la vizesiz dönem başlıyor. İki ülkenin 1 Eylül’den itibaren 30 gün süreli seyahatler için uygulayacağı vize muafiyetiyle ticaretin de hız kazanacağı öngörülüyor.

Hedefler tutturulacak

Türkiye, Azerbaycan’la 3,4 milyar dolar olan ticaretini ilk etapta 6-7 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Vize muafiyetinin bu hedefi 1-2 sene içinde yakalamaya imkân tanıyacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, Azeri firmaların yakın markajında. 6,3 milyar dolar yatırımla İzmir Aliağa’da STAR Rafineri’yi devreye alan bu firmalardan SOCAR yatırımlarına yenilerini eklemekte kararlı. Alman enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding’i ve grup şirketlerini de satın alan SOCAR’ın Başkanı Rövnag Abdullayev, enerji üretimi ve dağıtımı yatırımlarına odaklanmaya devam edeceklerini vurguladı. Abdullayev, ayrıca rafineri tarafında büyümeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Türkiye’deki şirketler de Azerbaycan’da fabrika açmak için önemli girişimlerde bulunuyor. Vizesiz dönemde girişimlerin artacağı; yeni yatırımların ve projelerin hayata geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Nitekim Ankara-Bakü hattında ortak inşaat, bilişim ve savunma sanayii projeleri için yoğun bir görüşme trafiği yürütülüyor.

Turizmde çıta yükseldi

Vize serbestisi turizme de doping etkisi yapacak. Türkiye’den Azerbaycan’a giden turist sayısında hissedilir bir artış görülecek. 2017’de 300-400 bin, 2018’de 400-500 bin olarak gerçekleşen Türk tatilcilerinin sayısının 1 milyona çıkması bekleniyor. Diğer taraftan Türkiye’yi tercih eden Azeri turist sayı sürekli artıyor.  2017’de 400 bin civarında olan turist sayısı 2018’de 800 bini geçti. 2019 sonunda bu rakamın 900 bine ulaşması bekleniyor.

Tarihiyle canlı ülke

Kadim tarihi ve köklü kültürüyle dikkat çeken Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İçeri Seher ya da Eski Şehir olarak adlandırılan bölgede çok sayıda tarihi eser var. Şirvanşahlar Sarayı, bölgenin en görkemli yapılarından biri. Mimarisiyle öne çıkanHaydar Aliyev Kültür Merkezi, Halı Müzesi, Bakı Bulvarı, Kız Kulesi, Nizami Caddesi, Alev Kuleleri de gezilmesi ve görülmesi gereken mekânlardan.  Bakü’nün yanı sıra Gence, Neftalan ve Şeki gibi turizm bölgelerine de rağbet günden güne artıyor.

Acenteler umutlu

Tur şirketlerinin yetkilileri, Azerbaycan’ın 1 Eylül’den itibaren vizeleri kaldıracak olmasını memnuniyetle karşılıyor. Aynı yetkililer, kararın Bakü ve Şeki’ye akını arttıracağını belirterek, “Müşterilerimiz, vizeyi önemli bir engel veya yük olarak görüyor. Çünkü vize için epey uğraşmak, evrak toplamak gerekiyor. Neyse ki İlham Aliyev yönetiminin kapıları açarak müşterilerimizi rahatlattı. Anlaşılan o ki Azerbaycan turizmde iddiasını arttıracak, önemli bir tatil destinasyonu haline gelecek” ifadelerini kullanıyor.

Değerini arttıracak

Azerbaycan’ın para birimi Manat ise TL’ye göre değerli. Şu anda 1 Manat 3,27 TL’ye karşılık geliyor. Dolar karşısında üç senedir kan kaybeden para biriminin 2020 ve 2021’de değerini arttıracağı iddia ediliyor. Değer artışını yabancı firmaların ve fonların perçinleyeceği savunuluyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 12:34
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Azerbaycan
  4. vize muafiyeti
  5. Azeri firmalar
  6. STAR Rafineri
  7. SOCAR
  8. EWE AG
  9. EWE Turkey Holding
  10. SOCAR’ın Başkanı Rövnag Abdullayev
  11. Haydar Aliyev Kültür Merkezi
  12. Halı Müzesi
  13. Bakı Bulvarı
  14. Kız Kulesi
  15. Nizami Caddesi
  16. Alev Kuleleri
  17. İlham Aliyev
  18. Manat
  19. Azerbaycan’ın başkenti Bakü

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