Viyana’daki terör saldırısında polise yardım eden Türkler Avusturya basınında geniş yer buldu

Ülkenin önemli gazetelerinden Kurier, "Viyana terör saldırısının 3 kahramanı" başlıklı yazısında, iki Türk'ün "kurşun yağmuruna" rağmen insanlara yardım etmekten çekinmediğini yazdı.

Viyana'daki terör saldırısında yaralanan polisin hayatını Türk gençleri kurtardı

Avusturya'nın en çok satan gazetesi Krone, Gültekin ve Özen'in fotoğraflarını kullandığı "Bu adamlar artık kahraman olarak görülüyor" başlıklı haberde, yaralı polis ve bir kadının hayatının iki Türk gencinin fedakarlığı sayesinde kurtarıldığını vurguladı.

Gazete, iki Türk'ün çatışmanın ortasında yaralanan iki kişiyi kurtardığını ve daha fazla terör mağdurunu engellediğini kaydetti.

Ülkenin sayılı özel televizyon kanallarından biri olan Plus24, Özen'in açıklamalarına ait görüntüleri sosyal medyada "Viyana saldırısının kahramanları" başlığı altında paylaştı. Binlerce kişinin izlediği görüntülerin altında yapılan olumlu yorumlar dikkat çekti.

Gültekin ve Özen'in cesur tavrı Alman ZDF kanalında geniş yer bulurken, İngiliz kamu yayıncısı BBC, "Viyana saldırısında acil yardım yapan 3 kişi övgüyü hak ediyor" manşeti ile gençlerin dikkat çekici hikayelerini takipçilerine duyurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün yaşanan terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın faili, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.