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Aktüel Viyana’daki terör saldırısında ikinci bir saldırgan olup olmadığı tespit edilemedi
Aktüel

Viyana’daki terör saldırısında ikinci bir saldırgan olup olmadığı tespit edilemedi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:48:22 -
Viyana’daki terör saldırısında ikinci bir saldırgan olup olmadığı tespit edilemedi

VİYANA (AA) - Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, dün başkent Viyana’da düzenlenen terör saldırısında ikinci bir saldırganın olup olmadığına ilişkin yapılan incelemelerde henüz bir ipucuna rastlanamadığını söyledi.

Nehammer, terör saldırısına ilişkin gelişmeleri paylaştığı basın toplantısında, saldırıya ilişkin çok sayıda görüntünün incelendiğine dikkati çekerek, "Saldırıda ikinci bir saldırganın olup olmadığına ilişkin henüz bir ipucuna ulaşılamadı." dedi.

Terör eyleminin bir ya da daha fazla kişi tarafından yapılıp yapılmadığına ilişkin kesin bilginin henüz teyit edilemediğini belirten Nehammer, bu nedenle tedbirli hareket edildiğini ve güvenlik seviyesinin en yüksekte tutulduğunu aktardı.

Nehammer, Kuzey Makedonya asıllı 20 yaşındaki saldırganın irtibatta olduğu kişilere yönelik soruşturmanın sürdüğünü, bu kapsamda 18 evde arama yapıldığını ve 14 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Nehammer, yaralı sayısının 22’ye yükseldiğini de kaydetti.

Başkent Viyana’da dün meydana gelen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırı düzenleyen 20 yaşındaki terörist emniyet güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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