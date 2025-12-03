Sistematik bir tükenmişlik hikayesi; Eğitim!

Türkiye eğitim sisteminde artan şiddet olayları endişe verici bir tablo çiziyor. Son bir yılda şiddet vakaları yüzde 20 artarak eğitimdeki sistemik sorunları gözler önüne seriyor.

Müdürler silahla, öğretmenler bıçakla katledilirken, Ankara'daki Çankaya Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nden gelen görüntüler utanç verici!

Bir grup azgın öğrenci, ders sırasında fiziksel saldırıda bulundu! İtme, tokat, saç çekme... Neredeyse linç ediliyordu!

Bir densiz öğrenci, öğretmeninin yanağından "makas" alıp, "dedem" diye sarılıyor! Bu saygısızlık karşısında öğretmen uyarıyor, ama haylazlar aldırmıyor, sınıfta koşuşturuyor!

Bu ahlaksızlığın görüntülerini bir de "eğlence" diye kaydedip sosyal medyada paylaştılar! Bunlar yarının devlete isyan edenleri, topluma zararlı unsurları!

SİSTEM SİSTEM Mİ? YOKSA BOMBA FABRİKASI MI?

Analize göre, 12 yıllık zorunlu eğitim "patlamaya hazır saatli bombalar" yetiştiriyor!

Ahlak ve Disiplin İhmali: Sistem, disiplini, ahlakı ve empatiyi unuttu! Öğrenmek istemeyen, başarısız ve sorunlu gençler zorla içeride tutuluyor!

Veliden Çocuğa Geçen Vahşet: Şiddet "evden başlıyor"! Zorbalığın %40'ı aile içi şiddetten kaynaklanıyor! Veliler okula baskın yapıp hoca döverse, çocuk da onu model alır!

Öğretmenler Çaresiz: Öğretmenlere "düşük not verme" baskısı var, idarecilerden uyarı alıyorlar! CİMER şikayetleri, sosyal medya linçleri öğretmeni hedef tahtası yaptı! Öğrenci ise bunu fırsat bilip, "Hoca bir şey yapamaz" sanıyor!