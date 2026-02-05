Vivo X300 Ultra modeli dev batarya ve 200 mp kamera ile geliyor

Sızıntılara göre Vivo X300 Ultra, kamera donanımıyla öne çıkacak. Cihazda iki adet 200 MP sensör bulunacağı konuşuluyor. Ana kameranın yaklaşık 1 inç sensör boyutuna sahip yeni bir Sony sensörle geleceği, telefoto tarafta ise Samsung imzalı 200 MP’lik bir çözümün yer alacağı ifade ediliyor.

Kamera diziliminin, ultra geniş açı ve çok spektrumlu sensörle desteklenmesi beklenirken, telefoto lensin kesintisiz (continuous) zoom yeteneği sunabileceği iddia ediliyor. Bu da X300 Ultra’yı mobil fotoğrafçılıkta üst lige taşıyabilecek bir detay olarak görülüyor.

SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 5 İLE GELİYOR

Performans tarafında Vivo’nun tercihi, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi olacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile gelmesi beklenen X300 Ultra’nın, hem oyun hem de yapay zekâ işlemlerinde üst düzey performans sunacağı öngörülüyor.

7.000 MAH BATARYA VE HIZLI ŞARJ

Cihazın en çarpıcı iddialarından biri de batarya kapasitesi. Vivo X300 Ultra’nın 7.000 mAh gibi alışılmışın üzerinde bir batarya taşıyacağı belirtiliyor. Şarj tarafında ise 100W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği gündemde. Bu kombinasyon, uzun pil ömrüyle birlikte kısa şarj sürelerini hedefliyor.

DAYANIKLILIK VE DONANIM DETAYLARI

X300 Ultra için öne çıkan diğer teknik beklentiler arasında: USB 3.2 desteği, IP69 seviyesinde suya ve toza dayanıklılık, ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucu yer alıyor. Bu özellikler, cihazın yalnızca güçlü değil aynı zamanda dayanıklı bir Ultra model olacağını gösteriyor.

KÜRESEL LANSMAN VE YENİ MODELLER

Sızıntılar, Vivo X300 Ultra’nın yalnızca Çin’e özel kalmayıp küresel pazarlarda da satışa sunulacağını işaret ediyor. Ayrıca Vivo’nun, beklenenden erken bir tarihte X500 Ultra modelini tanıtabileceği ve X300 Ultra’nın “en ağır Ultra amiral gemilerinden biri” olabileceği de kulislerde konuşuluyor. Bunun yanında, seriye X300 Max adlı yeni bir modelin eklenebileceğine dair söylentiler de bulunuyor.

ULTRA SEGMENTTE YENİ BİR OYUNCU

Ortaya çıkan tablo, Vivo X300 Ultra’nın kamera, pil ve performans üçgeninde doğrudan zirveyi hedeflediğini gösteriyor. Resmi tanıtımla birlikte bu iddiaların ne kadarının gerçeğe dönüşeceği netleşecek olsa da, X300 Ultra şimdiden Ultra segmentin en çok konuşulan modellerinden biri olmaya aday.