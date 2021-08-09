Vitor Pereira ve taraftar arasında taktik gerilimi
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında bir taraftar Vitor Pereira'dan "4-4-2" oynamasını istedi. Pereira da 'İşime karışma ve kapa çeneni' diyerek taraftara tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı esnasında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı.
Taraftarın "4-4-2" önerisine tepki gösterdi
Pereira'nın 3'lü defans oynamasını istemeyen ve 4-4-2'yi tercih etmesini isteyen futbolsever, Portekizli teknik adama seslendi.
"İşime karışma ve kapa çeneni"
Tecrübeli çalıştırıcı kendisine taktik tavsiyesinde bulunan taraftara, susmasını işaret ederken 'işime karışma ve kapa çeneni' diyerek uyarılarda bulundu.