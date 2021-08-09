  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail, 34 çeşit elektronik aletin Gazze'ye girişini yasakladı
Terör örgütü PKK/YPG'ye operasyon!
Kahramanmaraş'ta sağanak taşkınlara neden oldu
Ekşi Sözlük'ün ayaklanma çağrısına soruşturma!
Spor Vitor Pereira ve taraftar arasında taktik gerilimi
Spor

Vitor Pereira ve taraftar arasında taktik gerilimi

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı sırasında bir taraftar Vitor Pereira'dan "4-4-2" oynamasını istedi. Pereira da 'İşime karışma ve kapa çeneni' diyerek taraftara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 22:21:00 -

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçı esnasında Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile bir taraftar arasında tartışma yaşandı.

Taraftarın "4-4-2" önerisine tepki gösterdi

Pereira'nın 3'lü defans oynamasını istemeyen ve 4-4-2'yi tercih etmesini isteyen futbolsever, Portekizli teknik adama seslendi.

"İşime karışma ve kapa çeneni"

Tecrübeli çalıştırıcı kendisine taktik tavsiyesinde bulunan taraftara, susmasını işaret ederken 'işime karışma ve kapa çeneni' diyerek uyarılarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay