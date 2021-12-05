Vitor Pereira sonuçtan memnun

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Portekizli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Hepsi çok iyiydi. İşte biz buyuz. Kaliteli bir karakter gösterdik. Birlikte savaştık. Fenerbahçe'nin aile ruhunu gösterdik. Taraftarlar da destekledi. Taraftarlar ve oyuncular için mutluyum"

"Takımda güzel bir birliktelik var"

Bizim şu anda yapmamız gereken maç maç bakmak. Takımda güzel bir birliktelik var. Önümüzde Avrupa maçı var. Ardından zorlu lig maçı var. Bugün savaştığımız gibi savaşırsak galibiyetler gelecek. Şimdi yapmamız gereken dinlenmek ve ardından çalışmalara devam etmek."

"Şansla ilgisi yok"

Fenerbahçe'nin Rizespor maçında her zaman kullandıkları yedek kulübesini tercih etmediğinin hatırlatılması üzerine Pereira, Yedek kulübesinin yerini değiştirmemizin şansla ilgisi yok. Oyuncu değişiklikleri nedeniyle çok vakit kaybediyorduk. İletişim kuramıyorduk. Bu nedenle değiştirdik." dedi.