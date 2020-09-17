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Spor Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı
Spor

Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:20:37 -
Vitesse'de teknik direktör Letsch dahil 8 kişi koronavirüse yakalandı

İSTANBUL (AA) - Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse'de teknik direktör Thomas Letsch dahil teknik ekipten 8 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekipten 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Alman çalıştırıcı Letsch'in de dahil olduğu 8 çalışanın takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdikleri belirtildi.

Vitesse'nin 19 Eylül Cumartesi günü Sparta'yı konuk edeceği lig maçında 52 yaşındaki Letsch, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak.


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