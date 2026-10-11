  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başkanvekilinin macerası kısa sürdü: Yeni Parti'de yeni istifa Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Türk Dünyası' mesajı: Bizim ortaklığımız haritaların çizdiği sınırların ötesindedir Avrupa ülkesinde köpek besleyenden vergi alınıyor! Yıllık tutar 1.660 euro Allah bu ülkeyi korumuş... Ya iktidar olsalardı? Özcan Ünlü’den fon krizi çıkışı: Ömer Bolat üzerinden dikkat çeken mesaj Aklı gidik Trump iyice şaşırdı: Hürmüz Boğazı'nın adını Trump Boğazı yapacakmış! 'Türk Kupası' geliyor! Türk devletleri ortak futbol turnuvasında buluşacak Ferhat Murat, Özgür Özel ve Mustafa Balbay’ın tozunu aldı! 3 dakikalık konuşma sosyal medyada gündem oldu Bakan Çiftçi açıkladı: Kaçtıkları ülkeler de kurtaramadı! 736 firari suçlu Türkiye’ye iade edildi Gençlerimize şimdi de Budizm tuzağı
Yerel Vitesi karıştırdı, kaldırımda oturan kişiyi ezdi
Yerel

Vitesi karıştırdı, kaldırımda oturan kişiyi ezdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Vitesi karıştırdı, kaldırımda oturan kişiyi ezdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde vitesi karıştıran bir sürücü geri gelmek yerine ileri gidince kaldırımda oturan bir kişiye ezdi. Kazada şahıs hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocasinan’a bağlı Talatpaşa Mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinde E.Ç., 38 AHU 088 plakalı otomobille park yerinden çıkmak isterken vitesleri karıştırarak geri gitmek isterken ileri hareket etti. Bu sırada kaldırımda oturan G.E.K. otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından G.E.K’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23