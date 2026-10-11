Vitesi karıştırdı, kaldırımda oturan kişiyi ezdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde vitesi karıştıran bir sürücü geri gelmek yerine ileri gidince kaldırımda oturan bir kişiye ezdi. Kazada şahıs hafif şekilde yaralanırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kocasinan’a bağlı Talatpaşa Mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinde E.Ç., 38 AHU 088 plakalı otomobille park yerinden çıkmak isterken vitesleri karıştırarak geri gitmek isterken ileri hareket etti. Bu sırada kaldırımda oturan G.E.K. otomobilin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından G.E.K’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.