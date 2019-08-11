Vitamin eksikliğinin yol açtığı hastalıklar

Düzenli ve dengeli beslenmenin önemini neredeyse bilmeyen yok. Fakat buna rağmen birçok kişi vitamin eksikliğiyle boğuşuyor.

Vitamin eksikliği, beraberinde çok ciddi hastalıklar getirebilir. Günlük enerjinin büyük bir kısmını vitaminlerden karşılarız. Bu nedenle enerji ve sağlık için bolca vitain içerikli beslenmek gerekir.

Vitamin eksikliğinin beraberinde getirdiği hastalıklar

-B1 vitamini eksikliği; sinir hastalığı ve ardından da kalp hastalığına sebebiyet verir.

-B2 vitamini eksikliği; mukus oluşumunda sorun, göz yaşarması ve ağız içerisinde ilihaplanma gibi sorunları beraberinde getirir.

-B3 vitamini eksikliği; pellagra denen bir tür deri hastalığına yakalanabilirsiniz.

-B5 vitamini eksikliği; gastrit, bağırsak problemleri, dermatolojik ve sinirsel hastalıklara sebebiyet verebilir.

-B9 vitamini eksikliği; zihinsel sorunlar meydana getirir.

-B12 vitamini eksikliği; kas ve sinir sistemini harap etmeye sebep olur.

-C vitamini eksikliği; diş eti kanamaları, düş çürümeleri, saç problemleri, anemi ve iskorbüt hastalığını beraberinde getirir.

-D vitamini eksikliği; kemik yumuşaması ve yumurtalık, göğüs, kolon kanseri riskini en üst seviyelere taşır.

-E vitamini hastalığı; çölyak, metabolizma hastalıklar ve sinirsel sorunlar meydana getirir.

-K ve A vitamini eksikliği; görme sorunları, vücutta kanamalar ve kemik gelişiminde duraksamaya sebep olur.