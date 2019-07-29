Vitamin eksikliği terlemeye sebep oluyor!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, terleme sorunu meydana geliyor. Aslında çok normal olan bu olay, fazla olduğunda, birçok sorun meydana getirebilir. En başta sıvı kaybını tetikleyen terlemenin günlük 100 - 150 cc kadar olması normal, fazlası hastalık olarak görülüyor.

Aşırı terlemenin birçok sebebi vardır. En çok dikkat çekeni ise, C ve D vitaminin eksik olması durumudur. Bu vitamin eksiklikleri dolayısıyla; diş eti kanaması, iltihaplanması, raşitizim, kansızlık, eklemlerde ağrı, vücut yaralarının iyileşememesi, şişkinlik gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor.

Özellikle çok terleyip sıvı kaybına uğrayan kişilerin, bol C - D vitaminiyle birlikte su tüketmesi gerekir.

Su ve vitamin tüketimine rağmen aşırı terleme problemiyle karşı karşıyaysanız, en kısa sürede bir uzmana danışmalısınız. Aksi takdirde hastalıklarla mücadele etmeniz gerekebilir.

C vitamini içeren besinler

Limon, greyfurt, mandalina, portakal

Kavun

Kivi

Yaban mersini

Taze rezene

Yeşil biber

Kırmızı lahana

Kuşburnu

Tere

Karnabahar

Roka

Brokoli

Papaya

Soğan

Bezelye

Taze fasulye

Kırmızı dolmalık biber

Üzüm

D vitamini içeren besinler