Vitalii Sapylo kimdir? Vitalii Sapylo öldü mü?
Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’ya karşı askeri saldırıya başladı. Ukrayna’da savaş sebebiyle çok sayıda can kaybı yaşandı. Genç futbolcu Vitalii Sapylo’nun vefat ettiği haberleri de bölgeden geldi. Peki, Vitalii Sapylo hangi takımda oynuyordu?
Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Savaş sebebiyle Ukrayna’da pek çok kişi yaşamını yitirdi. Yapılan açıklamada futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko7nun Rusya saldırısı sebebiyle yaşamlarını kaybettiği açıklandı. Peki, Vitalii Sapylo kimdir kaç yaşındaydı?
Vitalii Sapylo kimdir? Vitalii Sapylo öldü mü?
Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırılar sırasında futbolcu Vitalii Sapylo yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki Vitalii Sapylo, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyiyordu. Ukrayna basınında yer alan haberlere göre; direniş birliklerine katılan Sapylo, Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.