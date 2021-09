Vişneli Yaprak Sarma (6 kişilik)

Osmanlı dönemine ait bir reçeteden geliştirilen vişneli yaprak sarma, tarçın kokulu, bol fıstık ve üzümlü, tatlı-ekşi lezzetlerin bir arada bulunduğu bir İstanbul klasiği. Günümüzde vişnenin verdiği ekşiliğin yerini limon dilimleri almış durumda. Zeytinyağlı yaprak sarması her bölgede ve her evde farklı baharatla, bazen tatlı, bazen hafif acı ama her zaman ekşi bir tatla pişirilir.



Malzeme Listesi

- 1/2 adet limonun suyu

- 125 gr taze Tokat narince asma yaprağı

- 150 gr pirinç

- 100 ml zeytinyağı

- 3 ince kıyılmış orta boy soğan

- 15 gr dolmalık fıstık

- 25 ml vişne suyu

- 100 ml su

- 15 gr ayıklanmış ve yıkanmış kuşüzümü

- 1/2 tatlı kaşığı tuz

- 1/2 tatlı kaşığı şeker

- 1/2 tatlı kaşığı tarçın

- 1/4 tatlı kaşığı yenibahar

- 3-4 dal ince kıyılmış maydanoz

- 2-3 dal ince kıyılmış dereotu

- 400 gr vişne (yarısının çekirdekleri çıkarılmış, yarısı 100 ml vişne suyu için ezilmiş ve süzülmüş)



Yapımı:

- Geniş bir tencerede 500 ml su ve limon suyunu kaynatın.



- Asma yapraklarını kaynayan suya koyup 2 dakika kaynatın ve sonra soğuk suda biraz beklettikten sonra süzün.



- Pirinci bir kaba alın ve üzerini örtecek kadar su ekleyip 3-4 defa, nişastalı suyu çıkana kadar yıkayın. Son suda 15-20 dakika bekletin ve süzün.



- 75 ml zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve dolmalık fıstıkları soğanlar pembeleşip karamelize olana kadar kavurun.



- Pirinci de soğana ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurun. 25 ml vişne suyu ve 25 ml suyu ilave edin, karıştırın.



- Tencerenin kapağını kapatın ve pirinci, suyunu çekinceye kadar yaklaşık 7-8 dakika kısık ateşte pişirin.



- Dirice pişmiş pirince kuşüzümü, tuz, şeker, tarçın, yenibahar, maydanoz ve dereotu ekleyip karıştırın.



- Yayvan bir tencerenin dibine büyük ve damarlı birkaç asma yaprağıyla ayıkladığınız asmaların saplarını yerleştirin.



- Sarmak için asma yapraklarını birer birer tezgâhın üzerine, mat kısmı içeride kalacak şekilde serin.



- Sap ve damarlı kısmını bıçak yardımıyla çıkarın. İçine bir tatlı kaşığı dolmalık iç harcı koyup 7-8 santim uzunlukta ve 1.5-2 santim eninde rulolar şeklinde sarın.



- Tencerenin dibine sarmaları tek tek dizerek aralarına vişneleri serpiştirin.



- Sarmaların üzerine yapraklar açılmasın diye küçük bir tabak yerleştirin. Kalan suyu, vişne suyunu ve zeytinyağını ekleyerek tencerenin kapağını örtün.



- Suyunu çekene kadar önce 1 dakika harlı ateşte, daha sonra yaklaşık 35-40 dakika kadar kısık ateşte pişirin.



- Sarmalar soğuduktan sonra vişnelerle birlikte servis edin.