İngiliz hastanelerinden Faşizm kaçışı

The Guardian'a konuşan İngiltere Kraliyet Tıp Fakülteleri Akademisi Başkanı Jeanette Dickson, geçen yıl İngiltere'de rekor sayıda yabancı doktorun NHS'den istifa ettiğini, Brexit sonrası yeni gelen yabancı sağlık çalışanı sayısının durgun seyrettiğini, yeni katılan ebe ve hemşire sayısının ise önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler'deki 22 tıp akademisi ve tıp fakültesinin çatı kuruluşu olan Kraliyet Tıp Fakülteleri Akademisi Başkanı Dickson, yabancı sağlık çalışanlarının olmadığı bir NHS'nin çökeceğini dile getirdi.

İstifaların ve düşen yeni katılımların arkasındaki nedenlere de değinen Dickson, siyasilerin göçmenlere karşı düşmanca yaklaşımına, medyadaki göçmen karşıtı ifadelere, ırkçı söylemlere ve hastaların ırkçı ve göçmen karşıtı saldırılarına işaret etti.

Dickson, "Yabancının kötü olduğunu söyleyen bir kültür geliştiriyoruz. Britanya'yı hiç ziyaret etmediyseniz ancak basınımıza, sosyal medyamıza bakıp siyasilerimizi dinlediyseniz böyle düşmanca bir ortam olduğunu görmemeniz için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Yabancı NHS çalışanlarının İngiltere'de bir geri gidiş gördüğüne de işaret eden Dickson, "Sinagoglara saldırılar, Müslüman karşıtı protestolar görüyorlar. Göçmenliğin kötü olduğu söylemlerini ve göçün ülkedeki en büyük problem olduğu açıklamalarını duyuyorlar." dedi.

Dickson, "İnsanlar, istenmedikleri yere neden gitsin?" diye sorarken İngiltere'nin misafirperver olmayan, ırkçı bir ülke olarak algılandığını belirtti.

- "İnsanların Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı seçmesi sürpriz değil"

Şu an hükümette bulunan İşçi Partisi'ni de suçlayan Dickson, hükümetin yerli doktorları öncelese de onlara da talep ettikleri hakları vermediğini kaydetti.

Dickson, doktorların başka ülkelerde daha fazla para kazanabildiğinin altını çizerek, "Brexit ile globalleşmeden uzaklaşmış bir toplumumuz var. Sağlık Bakanı, yerel doktorlara öncelik verileceğini söylüyor. Her zaman ülkesine dönmek isteyen doktorlar olmuştur. Ancak bizi endişelendiren, artık ülkemize gelmek isteyen doktor sayısının da gitgide azalması. Yerel doktorlara öncelik konusu da buna sebebiyet veriyor." ifadelerini kullandı.

Hem doktorlar hem de hemşireler için tüm dünyada açık bulunduğunu belirten Dickson, "Bir ülke size kollarını açmıyorsa, o ülkede güvende hissetmiyorsanız Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda size kapılarını sonuna kadar açar. İnsanların bu ülkeleri seçmesi sürpriz değil." diye konuştu.

Dickson, daha fazla sağlık çalışanının göçmen karşıtı siyasiler nedeniyle İngiltere'yi terk edebileceği uyarısında bulunarak, böyle devam ederse sağlık hizmetlerini verecek kadroların boşalacağını vurguladı.

İngiltere'de sağlık hizmetlerini veren personelin yüzde 42'sini yurt dışında eğitim alanlar oluşturuyor. Bu oran, NHS tarihinin en yüksek oranı olarak dikkati çekiyor.