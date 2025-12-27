Ürdünlü kahramanın naaşı aylar sonra defnedildi

Ürdün Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Eylül ayında Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü yakınında İsrail askerlerine yönelik bir saldırı gerçekleştiren Abdulmuttalib Kaysi'nin naaşını İsrail'den teslim aldığını duyurdu.

Saldırı iki İsraillinin ölümüyle sonuçlanmış ve Kaysi İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybetmiş.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın aktardığına göre Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Bakanlığın ilgili Ürdün makamlarıyla koordinasyon halinde Abdulmuttalib el Kaysi adlı vatandaşın naaşının bırakılması ve Ürdün'e iadesinin sağlanması sürecini takip ettiğini" söyledi.

"Cenazenin Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden teslim alındığı ve Ürdün'de defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği" açıklandı.

Gazze Şeridi'ne giden bir yardım kamyonu kullanan Kaysi, 18 Eylül'de iki İsrailliye ateş açıp onları öldürdüğü saldırıyı gerçekleştirdi.

Kaysi, saldırıdan önce üç aydır şoför olarak çalışıyordu.

Eylül 2024'te aynı noktada üç İsrailliyi vuran bir başka Ürdünlü şoför de İsrail güçleri tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Mepa News