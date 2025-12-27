  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Siyaset Bakan Tunç, bebeğiyle keşfe çıkan hakimi tebrik etti 'Gurur duyduk'
Siyaset

Bakan Tunç, bebeğiyle keşfe çıkan hakimi tebrik etti 'Gurur duyduk'

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bakan Tunç, bebeğiyle keşfe çıkan hakimi tebrik etti 'Gurur duyduk'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakimin fotoğrafını paylaştı. Tunç, "Karsu Yıldırım’la gurur duyduk “ gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, baktığı bir kadastro davası için kucağında bebeğiyle keşfe çıkan kadın hakimi tebrik etti.

Tunç, sosyal medya hesabından, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan hakimin fotoğrafını paylaştı.

"GURUR DUYDUK"

Söz konusu fotoğrafın adalete olan inancın, sorumluluk bilincinin ve görevine bağlılığın fotoğrafı olduğunu belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Ailesinin rahatsızlığına rağmen, kucağında bebeğiyle keşfe çıkan Tekirdağ Saray Kadastro Mahkemesinde görevli hakim Karsu Yıldırım'la gurur duyduk. Adalet teşkilatımızın vicdanını ve sorumluluk bilincini gözler önüne seren hakim Karsu Yıldırım'ı, 'Sıfır Kadastro Dosyası' hedefi doğrultusunda gösterdiği üstün gayret için gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize ve milletimize fedakarca hizmet eden tüm yargı mensuplarımıza ve adalet teşkilatımıza sonsuz teşekkürler."

Bakan Tunç’tan HSK eleştirilerine sert yanıt: Geçmişteki 'al gülüm ver gülüm' sistemine baksınlar
Bakan Tunç’tan HSK eleştirilerine sert yanıt: Geçmişteki 'al gülüm ver gülüm' sistemine baksınlar

Siyaset

Bakan Tunç’tan HSK eleştirilerine sert yanıt: Geçmişteki 'al gülüm ver gülüm' sistemine baksınlar

Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak
Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak

Gündem

Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak

Bakan Tunç duyurdu: İki dev ihale için düğmeye basıldı!
Bakan Tunç duyurdu: İki dev ihale için düğmeye basıldı!

Gündem

Bakan Tunç duyurdu: İki dev ihale için düğmeye basıldı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23