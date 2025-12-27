Yalan makinesi Sözcü ve Cumhuriyet fena yakalandı! Bir yanda 455 bin konut, bir yanda ihanette pişti

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan asrın inşa seferberliğinde, 11 il adeta küllerinden yeniden doğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye el ele yürek yüreğe 11 ili ayağa kaldırdı. Deprem bölgesinde 455 bininci konutun anahtar teslimi Hatay'da yapıldı. Hatay'da gerçekleştirilen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

ASRIN İNŞASINDA TARİHİ EŞİK

Asrın felaketinin ardından başlatılan asrın inşa seferberliğinde tarihi bir eşik daha geride bırakıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da düzenlenen törende 455 bininci afet konutunun anahtarını depremzede ailelere teslim etti.

Tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 455 bin 357'ye ulaştı. Hatay'daki törende hem eleştirilere net mesajlar verildi, hem de Türkiye'nin yeniden ayağa kalkışının fotoğrafı çizildi.

TEK BAŞLIKTA ORTAK İHANET

Fondaş medyanın başını çeken Sözcü ve Cumhuriyet, 11 ilde teslim edilen 455 bin konutu görmezden gelip adeta tek başlıkta ortak ihanete imza attı.

Çalışmaların devam ettiği bölgelerin fotoğrafını servis ederek algı operasyonu çekmeye çalışan fondaş medyaya en sert tepkiyi yine vatandaşlar gösterdi.

Vatandaşlar, "İhanetinizde boğulun" diyerek Sözcü ve Cumhuriyet'in ihanetine tepkilerini dile getirdi.