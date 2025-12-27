  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Yaşam
5
Yeniakit Publisher
Yarım asırlık sır! 50 yıldır ailelerine ulaşılamadı

IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yarım asırlık sır! 50 yıldır ailelerine ulaşılamadı

1974’te sobadan sızan gaz sebebiyle hayatını kaybeden iki tarım işçisi, Antalya’da defnedildi. Aradan geçen 50 yıla rağmen ölen işçilerin ailelerine halen ulaşılamadı.

1
#1
Foto - Yarım asırlık sır! 50 yıldır ailelerine ulaşılamadı

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Topallı Mahallesi’nde, yarım asır önce yaşanan trajik bir olay bugün hâlâ vicdanları sızlatıyor.

#2
Foto - Yarım asırlık sır! 50 yıldır ailelerine ulaşılamadı

Edinilen bilgiye göre, tarım işçisi olarak köye gelen Sivas nüfusuna kayıtlı Şükrü Demir ile Bolu'nun Düzce ilçesi nüfusuna kayıtlı Enver Tok, çadırda kaldıkları ilk gecede sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. O dönem iddiaya göre ailelerine ulaşılamadığı için iki işçi Topallı Mahallesi'ndeki Topallı Mezarlığına defnedildi.

#3
Foto - Yarım asırlık sır! 50 yıldır ailelerine ulaşılamadı

72 yaşındaki köy sakini Hüseyin Alkan, olayın yaşandığı dönemde askerlik görevinde olduğunu belirterek yaşananları şöyle anlattı: "Ben askerdeyken bu işçiler köyümüze gelmiş. Amcam onlara iş vermiş, yedirmiş içirmiş, çadırlarını kurdurmuş. Daha ilk gece sobayı çadırlarının içine almışlar. Odun tam yanmayınca gaz çıkmış ve sabah ölü bulunmuşlar. Jandarma ve savcı gelmiş, işlemler yapılmış. Ailelerine ulaşılamadığı için köylüler olarak defnetmişiz."

#4
Foto - Yarım asırlık sır! 50 yıldır ailelerine ulaşılamadı

Resmî işlemlerin ardından cenazelerin, dönemin yetkililerinin bilgisi dahilinde köyde defnedildiğini aktaran Alkan, vicdanen rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Oğlu Mustafa Alkan ile birlikte mezarların sahiplerine ulaşması için çaba gösterdiklerini söyleyen Alkan, "Bu mezarları ve olayı anlatırsak belki sahiplerine ulaşırız diye düşündük. O dönem kimseye ulaşılamadı" dedi. Mezarların sahipsiz kalmadığını vurgulayan Alkan, "Biz cuma günleri gelir, mezarlarını temizler, Fatiha okuruz. Ama insan ister ki çoluğu çocuğu bilsin. Belki eşleri, evlatları hâlâ bu adamların yaşadığını sanıyordur. Bu bilinmeli" ifadelerini kullandı. Hüseyin Alkan ve oğlu Mustafa Alkan, ilgili kurumlara çağrıda bulunarak kayıtlar üzerinden ailelere ulaşılmasını istedi. Alkan, "Bir vatandaşlık görevi yapabilirsek ne mutlu bize. Aileleri bilsin, gelsinler, mezarlarını görsünler" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sıcak saatler! Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları saldırdı
Dünya

Sıcak saatler! Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları saldırdı

Suudi Arabistan’a ait savaş uçakları, Yemen’deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne hava saldırısı düzenledi.
İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı
Gündem

İBB'ye yeni operasyon! Kritik isim gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda İBB’ye bağlı İtfaiye Daire Başkanı Remzi A..
Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!
Siyaset

Sen misin yolsuzluk zanlılarını savunan! Vatandaşlardan CHP’nin Emir’ine çok fena kapak!

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban ve İBB İtfaiye Daire Başkanı emekli Albay Remzi Albayrak’ın Şile ve Bayr..
CHP'nin İstanbul'daki kalesine grev kararı asıldı
Gündem

CHP'nin İstanbul'daki kalesine grev kararı asıldı

Millete hizmet etmesi gereken CHP'li belediyelerde hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Son olarak CHP'nin İstanbul'daki kalesi Ba..
67 yıllık klasik aracını hediye etti: Bahçeli’den nostaljik jest
Gündem

67 yıllık klasik aracını hediye etti: Bahçeli’den nostaljik jest

MHP Lideri Devlet Bahçeli, koleksiyonundaki 1958 model Ford Fairlane’i MYK Üyesi Gürkan Teoman’a hediye ederek siyasette dikkat çeken bir je..
Rusya'da Bomba gelişme: Müslüman nüfusu nedeniyle İslami banka kuracak
Dünya

Rusya'da Bomba gelişme: Müslüman nüfusu nedeniyle İslami banka kuracak

Rusya’da Müslüman nüfusun artışı nedeniyle Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Mali Piyasalar Başkanı Anatoliy Aksakov, Rusya'da İslami ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23