Hatalı faturaya dijital vergi denetimi geliyor Anında yakalanacak

Vergi denetimlerinde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte, 2026 yılında fatura kontrollerinin daha da sıkılaşması bekleniyor. E-fatura ve entegrasyon firmalarından BirFatura’nın CEO’su İbrahim Bayır, yanlış veya eksik düzenlenen faturaların, önümüzdeki dönemde çok daha hızlı tespit edileceğini ve işletmeler için ciddi cezalara yol açabileceğini söyledi.

Bayır, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-belge sistemleri üzerinden yaptığı çapraz kontrollerin her geçen yıl arttığını belirterek, 2026 yılı itibarıyla hatalı fatura kesen mükellefler, farkında olmadan kendilerini doğrudan inceleme sürecinin içinde bulabileceğini kaydetti.

Yoğun iş temposunda yapılan küçük hataların artık tolere edilmediğine dikkat çeken Bayır, yanlış vergi veya TC kimlik numarası, hatalı KDV oranı, eksik ya da hatalı mal ve hizmet tanımı, yanlış tarihli veya mükerrer fatura, e-fatura zorunluluğu olmasına rağmen kağıt fatura kesilmesi gibi hataların riskler oluşturduğunu belirtti.

Bayır, "Eskiden fark edilmeyen detaylar, artık saniyeler içinde tespit ediliyor. 2026’da denetimler daha analitik ve otomatik olacak. Bu da fatura hatalarının çok daha hızlı cezaya dönüşmesi anlamına geliyor. İşletmelerin faturalama süreçlerini manuel yöntemlerle yürütmesi artık büyük risk taşıyor. Ön kontrol mekanizmaları ve dijital otomasyon çözümleriyle hata payının minimuma indirilmesi gerekiyor. Uzmanlar, 2026 yılına hazırlık çerçevesinde firmaların fatura süreçlerini şimdiden gözden geçirmesi, mali müşavirleriyle koordineli çalışması ve dijital altyapılarını güçlendirmesi gerektiğini belirtiyor" dedi.