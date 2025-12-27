  • İSTANBUL
Ekonomi 2025 yılı 2024’ü aratmadı: Yıllık hanehalkı gelirinde tırmanış
2025 yılı 2024’ü aratmadı: Yıllık hanehalkı gelirinde tırmanış

2025 yılı 2024’ü aratmadı: Yıllık hanehalkı gelirinde tırmanış

Türkiye'de gelir dağılımı verileri açıklandı. Yıllık ortalama hanehalkı geliri yüzde 76,7 artışla 662 bin 414 TL’ye ulaştı. 2025 yılı sonuçlarına göre en yüksek gelire sahip grup ile en düşük grup arasındaki fark korunurken, tek kişilik hanehalkları "gelir şampiyonu" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2025 yılı sonuçları, ekonomik tablodaki değişimi gözler önüne serdi. 2024 yılını referans alan hesaplamalarda, hanehalkı gelirlerinde ciddi bir yükseliş yaşandı. Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri bir önceki yıla göre rekor bir artışla 662 bin TL seviyesini aşarken, fert başına düşen gelirde de benzer bir tırmanış izlendi. Veriler, 2025 yılının gelir artışı hızı bakımından 2024 yılını aratmadığını kanıtladı.

Gelir Dağılımı İstatistiklerinin hesaplandığı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2025 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2024 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında hanehalkı gelirleri; hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülmektedir.

Son yapılan araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip %20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak %48,0 olurken en düşük gelire sahip %20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak %6,4 oldu.

YILLIK ORTALAMA HANEHALKI KULLANILABİLİR GELİRİ 662 BİN 444 TL

Türkiye'de yıllık ortalama hanehalkı kullanılabilir geliri bir önceki yıla göre %76,7 artarak 662 bin 414 TL oldu.

YILLIK ORTALAMA EŞDEĞER HANEHALKI KULLANILABİLİR FERT GELİRİ 332 BİN 882 TL OLDU

Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri bir önceki yıla göre %77,3 artarak 187 bin 728 TL'den 332 bin 882 TL'ye yükseldi.

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARINDA YILLIK ORTALAMA EŞDEĞER HANEHALKI KULLANILABİLİR GELİRİ 418 025 TL OLDU

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirlerinde en yüksek gelir, geçen yıla göre 194 bin 166 TL artarak 418 bin 025 TL ile tek kişilik hanehalklarının oldu. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 386 bin 713 TL iken tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarında bu değer 338 bin 164 TL oldu. En düşük yıllık ortalama eşdeğer kullanılabilir hanehalkı fert gelirine sahip hanehalkı tipi ise 264 bin 413 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkları oldu.

Abdullah

Çeyrek asırdır sabırla destek verdiğimiz AkParti hükümeti gelir dağılımı adeleti açısından tam bir hayal kırıklığı oldu. Son yirmi yıldır gelir dağılımı dengesizliği arttı. Güya muhafazakar olan, hatta kendini dindar kesimin temsilcisi olarak sunan AkParti sosyal adalet açısından tam olarak çuvalladı. O kadar ki insanlar haklı olarak "Müslümanların sosyal adalet anlayışı bu mu" diye sorar hâle geldi. Yani bu berbat tutumdan ve beceriksizlikten dolayı ülkede Müslüman kimliği ve algısı bile zarar gördü. Gelir dağılımı dengesizliğini bırakın düzeltmeyi, bozan sözde muhafazakar bir yönetimden kim ne bekleyecek. İnsanlar büyük bir özveriyle vatan-millet-Sakarya aşkıyla oy vermeye devam etti ama bunlar niye oy aldıklarını bile hâlâ anlayamadılar. Ne diyelim, sonuç kocaman bir hüsran. Allah akıl, fikir ve iz'an versin
