Gülben Ergen'den Adıyaman'da tepki çeken hareket! Halay sırasında yanındaki kadını görünce elini aniden bıraktı

Adıyaman'da katıldığı bir etkinlikte halkla bir araya gelen Gülben Ergen'in halay çektiği anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Ergen'in, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu fark ettiği anda elini bırakması ve ısrarlara rağmen bir daha el ele tutuşmaması, o anları kaydeden vatandaşların dikkatinden kaçmadı.

Görüntülerin yayılmasının ardından ünlü ismin bu tavrı, "ayrımcılık" ve "nezaketsizlik" eleştirilerine neden olurken, Adıyamanlılar yaşanan duruma tepki gösterdi.