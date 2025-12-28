Şehre inen kurt böyle görüntülendi

Edinilen bilgilere göre, yiyecek bulmakta zorlanan kurt, Ardahan-Göle karayolu girişinde görüntülendi. Bir süre karayolunda ilerleyen kurt, daha sonra gözden kayboldu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Yetkililer, özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının açlık nedeniyle şehir merkezlerine yaklaşabildiğine dikkat çekerek, vatandaşların bu tür durumlarda panik yapmaması ve hayvanlara yaklaşmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, benzer bir durumla karşılaşılması halinde ilgili kurumlara haber verilmesi istendi.

Uzmanlar ise, ağır kış şartları ve doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmanın zorlaşmasının bu tür olayları artırabileceğini belirterek, yaban hayatının korunması adına bilinçli davranmanın önemine dikkat çekti.