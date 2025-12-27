  • İSTANBUL
Arda Güler, memleketi Bolu'da! Gölcük Tabiat Parkı'nda arkadaşıyla top oynadı
Spor

Arda Güler, memleketi Bolu’da! Gölcük Tabiat Parkı'nda arkadaşıyla top oynadı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil

Real Madrdi'in ve milli takımın yıldızı Arda Güler, memleketi Bolu’da arkadaşıyla top oynadı.

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil için memleketi Bolu’ya geldi.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan karla kaplı Gölcük Tabiat Parkı'na giden Arda Güler, göl kenarında bulunan Devlet Konukevi'nde kaldı.

Güler, göl kenarında kar yağışı altında karla kaplı alanda arkadaşıyla birlikte top oynadığı anları sanal medya hesabından paylaştı.

