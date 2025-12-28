  • İSTANBUL
Yaşam

Karla kaplı yollar 7 aylık bebek için açıldı

Bitlis’te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde ateşi yükselen 7 aylık Melisa Çaprak, ekiplerin zamanında müdahalesiyle hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis’te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyle ateşi yükselen 7 aylık Melisa Çaprak, ekiplerin yolu açmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, kardan dolayı yolu kapanan Çeltikli köyünde ateşi yükselen 7 aylık Melisa Çaprak için ailesi yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Adrese sevk edilen sağlık ekibi, kardan dolayı kapalı olan yolda daha fazla ilerleyemeyince İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinden destek istedi.

1 saat süren çalışmayla yolu açılan köye ulaşan sağlık ekibi, Melisa bebeği ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde olası acil durumlara karşı ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirtti.

