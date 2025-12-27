  • İSTANBUL
Gündem Erdoğan'a duygulandıran karşılama! “Son günüme kadar kalp durana kadar”
Gündem

Erdoğan'a duygulandıran karşılama! "Son günüme kadar kalp durana kadar"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşku ve sevgi gösterileriyle karşılayan Hatay halkı, hep bir ağızdan “Son günüme kadar kalp durana kadar” şarkısını seslendirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan asrın inşa seferberliğinde, 11 il adeta küllerinden yeniden doğdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye el ele yürek yüreğe 11 ili ayağa kaldırdı. Deprem bölgesinde 455 bininci konutun anahtar teslimi Hatay'da yapıldı. Hatay'da gerçekleştirilen törene Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, Hatay’da 455 bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde Hatay halkı tarafından büyük bir coşku ve sevgi gösterileriyle karşılandı.

Başkan Erdoğan’ın konuşması öncesinde vatandaşlar “Son günüme kadar kalp durana kadar” şarkısını hep bir ağızdan seslendirdi.

 

