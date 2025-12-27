  • İSTANBUL
Aktüel Son dakika: Şarkıcı Güllü soruşturmasında kritik rapor! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı
Son dakika: Şarkıcı Güllü soruşturmasında kritik rapor! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in uyuşturucu test sonucu açıklandı

Son dakika haberi... Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kritik bir gelişme yaşandı. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’dan alınan numunelerin analiz sonuçları açıklandı.

Arabesk dünyasının sevilen ismi Güllü’nün ani ve şüpheli kaybının ardından başlatılan adli süreçte yeni raporlar dosyaya girdi. Soruşturma kapsamında, uyuşturucu kullandıkları iddia edilen Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile ilgili beklenen toksikoloji raporu tamamlandı. Adli tıp kurumunda yapılan detaylı analizler sonucunda, her iki isimle ilgili iddiaları çürüten rapor resmi makamlara ulaştırıldı.

Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu ile ilgili uyuşturucu kullanımı iddialarına yönelik analiz sonuçları açıklandı. Raporda, "uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” ibaresi yer aldı. 

Kamuoyunda 'Güllü' olarak bilinen şarkıcı Gül Tut'un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Olay gecesi uyuşturucunun etkisinde oldukları iddiasının gündem olmasının ardından, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu’dan saç ve kan örnekleri alındı.

Örnekler analiz için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

"UYUŞTURUCU-UYARICI MADDELER İLE İLAÇ ETKEN MADDELERİ BULUNAMADI"

Hazırlanan raporda, “Yukarıda belirtilen yöntemlerle yapılan analiz sonucu; sistematiğimizdeki uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile ilaç etken maddeleri bulunamamıştır” denildi.

NE OLMUŞTU?

Güllü’nün hayatını kaybettiği gece, Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun uyuşturucu etkisinde oldukları iddiası gündeme gelmişti.

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılık ifadesinde “Ablam ve Sultan uyuşturucu madde kullanmış olabilir” ifadesini kullanmıştı.

